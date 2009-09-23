港珠澳大桥可行性报告获批 年底前分阶段动工

<NOSCRIPT><A HREF="http://allyes.eastday.com/main/adfclick?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday"><IMG SRC="http://allyes.eastday.com/main/adfshow?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday" WIDTH=468 HEIGHT=60 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

东方网10月28日消息：国务院于28日的常务会议上正式批准港珠澳大桥工程可行性研究报告。港府表示，港珠澳大桥在促进香港、澳门和珠江三角洲西岸地区经济上的进一步发展具重要的策略意义；为配合大桥主体工程，香港特区正全力推进香港境内的口岸及接线工程。

港珠澳大桥主体建造工程将于今年年底前分阶段动工，以期于2015至2016年完成。

港府方面介绍，大桥可以大幅减省香港与珠江西岸间陆路客运和货运的成本及时间。藉大桥的连系，珠三角西岸会纳入香港方圆三小时车程内可达的范围，大大提升该区对外资的吸引力，有助优化区内的工业结构，也能为港商提供大量拓展内地业务的良机，香港的旅游、金融、贸易、商业和物流等各主要行业将受惠于这片新的经济腹地。

香港特区正全力推进香港境内的口岸及接线工程，包括完成所需的法定程序，以及有关的详细设计工作，使这些工程可以与主桥同步完成。

港府路政部门较早前已完成港珠澳大桥的环境影响评估。研究结果显示，在采取若干适当的缓解措施后，工程的所有项目都符合《环境影响评估条例》下的规定。

国务院总理温家宝28日主持召开的国务院常务会议批准港珠澳大桥工程可行性研究报告。会议认为，建设东接香港、西接广东(珠海)、澳门的港珠澳大桥，对于完善国家和粤港澳三地的综合运输体系和高速公路网络，密切珠江西岸地区与香港地区的经济社会联系，提升珠江三角洲地区的综合竞争力，保持港澳地区的持续繁荣稳定，促进珠江两岸经济社会协调发展，具有重要意义。会议并要求各有关方面明确责任，加强协调，保障项目顺利实施，确保工程建设优质、安全。