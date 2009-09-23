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港珠澳大桥珠澳口岸人工岛12月开工

2009年10月28日 23:14

来源:中国新闻网 作者:龙土有 选稿:赵菊玲

　　东方网10月28日消息：港珠澳大桥珠澳口岸人工岛填海工程將於十二月下旬开工，预计三年可完成。澳门运输工务司司长刘仕尧今天在出席公众活动时对媒体如是说。

　　刘仕尧表示，珠澳口岸人工岛填海工程是港珠澳大桥的首项启动工程，粤港澳三地政府已优先开展有关填海工程的招标及评标工作，争取尽快动工。

　　据悉，港珠澳大桥珠澳口岸人工岛填海工程近日已开始对外进行施工招标。

　　珠澳口岸人工岛是港珠澳大桥主体工程与珠澳两地的衔接中心，位于珠海拱北湾南侧，填海造地面积约为二百一十六万平方米，是港珠澳大桥重要配套工程之一，港珠澳大桥通往珠海、澳门两地的口岸同设在该岛上，既分离设置又连接互通。