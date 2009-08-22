海协会和海基会第四次会谈12月将在台中举行

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东方网10月28日消息：海峡两岸关系协会会长陈云林28日说，海协会和海基会第四次会谈将于12月中下旬在台中市举行。

当天，陈云林在北京会见了台湾海峡交流基金会董事长江丙坤率领的海基会新闻交流团一行。

陈云林说，两会第四次会谈中，双方将就两岸渔工合作、两岸农产品检验检疫合作、两岸避免双重征税等议题商签协议。他期待第四次会谈顺利举行，并取得预期成果。

陈云林对两会为推动两岸新闻交流所作的努力表示肯定，希望在两岸关系新形势下，两岸新闻媒体及从业人员为两岸关系和平发展创造积极的舆论环境。

江丙坤表示，这次有这么多的台湾媒体高层人士组团来访，有助于台湾媒体人深度观察大陆发展，思考台湾在其中可以扮演的角色。希望年底的两会第四次会谈成果丰硕，海基会将为陈会长在台湾参访做出妥善安排。