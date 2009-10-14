国台办：两岸已互递设立旅游办事处申请文本

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东方网10月28日消息：国务院台湾事务办公室发言人范丽青二十八日表示，两岸即将互设旅游办事处，双方已互递申请文本，各项工作正在积极进行中。

范丽青在今天上午国台办例行发布会上回答记者提问时做上述表示。她说，根据二00八年六月签署的《海峡两岸关于大陆居民赴台旅游协议》第八条，双方同意互设旅游办事机构，负责处理旅游相关事宜，为旅游者提供快捷、便利、有效的服务。

范丽青指出，双方互设旅游办事处均为民间机构，大陆方面在台北旅游办事处为海峡两岸旅游交流协会(“海旅会”)的派出机构，而台湾方面在北京旅游办事处为台湾海峡两岸观光旅游协会(“台旅会”)的派出机构。不久前，“海旅会”和“台旅会”就两会互设办事处有关事宜进行工作磋商，并互递双方互设旅游办事处的申请文本。目前，双方互设旅游办事处的各项工作正在积极进行中。