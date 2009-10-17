江丙坤率台湾多家媒体高管访大陆

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东方网10月28日消息：据“中央社”报道，台湾海峡交流基金会董事长江丙坤今天率领岛内媒体高阶主管组成的新闻交流团前往大陆访问。他说，希望这次访问能促进两岸媒体交流，以利未来两岸新闻文化合作协商。

江丙坤率领的新闻交流团将拜会广电总局、新闻出版总署等媒体主管部门，以及人民日报、新华社、中央电视台等媒体。

岛内媒体高阶主管组成的新闻交流团成员共25人，共有联合报、经济日报、联合晚报、中国时报、TVBS、东森、年代、华视、中视、民视以及三立等媒体电视台高阶主管参加，特别是三立电视总经理张荣华格外引人注意。

江丙坤上午在桃园机场指出，媒体是传播重要工具，希望透过这次访问，和大陆业者及政府交流，了解相互意愿、规定及想法，以促进两岸媒体交流增加报道，增进人民了解。这样对将来进行两岸新闻文化合作协商有帮助，可以达到多重目标。

江丙坤还说，这次参访不只是平面媒体，还有电视台的负责人参加，希望透过这次访问，多了解大陆相关媒体事业的想法及看法，以及对大陆相关媒体驻点情况发展等提出看法，做为未来两岸新闻交流合作的参考。