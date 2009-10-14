国台办澄清有关限制大陆游客赴高雄旅游传闻

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东方网10月28日消息：在今天上午的例行发布会上，国台办新闻发言人范丽青对有关大陆主管部门限制大陆游客赴高雄旅游的说法予以驳斥。

有台湾记者提问：从达赖赴台一直到热比亚的纪录片至今已有一个多月时间，但是高雄市的一些旅游业者反映，到目前为止很多大陆观光客也不去高雄，甚至高雄的旅游业者想来这边接触，也碰到软钉子，没办法有一些沟通。我想问，目前来讲大陆方面是不是对于高雄还是有一些处罚性或者抵制性的活动，是不是还是有不愿意跟高雄接触这样的状况？

范丽青表示，据了解，今年以来大陆居民赴台旅游已经达到了50多万人次。我们一贯高度重视，并将继续积极采取措施，推动大陆居民赴台旅游健康有序的发展。旅游是个人意愿，影响大陆居民旅游的因素是很多的，大陆游客到哪里或者不到哪里，都是游客自己的决定，旅行社组团的时候他们也要尊重游客本人的意愿和感受。所谓大陆主管部门加以限制的说法，其实是不存在的，也是不符合事实的。

范丽青澄清，至于记者提到的高雄方面到大陆办推介会的事情，是不是指高高屏三县市观光推广说明会，目前还没有举行。实际情况是，9月初高雄市旅行商业同业公会负责人与浙江省中山国际旅行社负责人进行了电话联系，高高屏观光产业联盟准备9月中旬到杭州、宁波举办旅游推介活动。当地的旅游部门表示非常欢迎，并且开始操作整个接待规划，帮他们预定了酒店和会场。不久之后他们又接到了高雄市旅游商业同业公会负责人的电话，告知说这个活动要暂时取消。10月初，高雄市旅行商业同业公会的负责人又电话联系，表示说他们还要来，预定是10月21日-23日。因为10月24日是浙江杭州要举办烟花大会活动，浙江中山国际旅行社建议他们把时间往后延一延。10月27号对方来电话，准备在11月30日-12月2日来杭州和宁波举办推介活动。所以从整个办理过程中可以了解，浙江旅游部门对高高屏旅游业界及到浙江来举办推介活动是非常欢迎的，也是给予积极协助的。