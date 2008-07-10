国台办称两岸应促成媒体互设常驻机构

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东方网10月28日消息：国台办发言人范丽青28日在例行记者会上就台湾方面的有利于加强两岸新闻交流的一些举措表示欢迎，她指出，双方应共同努力早日促成实现两岸的媒体互设常驻机构。

有记者提问：请问今天下午即将会有海基会新闻交流团到北京参访，昨天“陆委会”已经宣布要放宽大陆驻台湾记者的一些采访的限制，不知道国台办方面对台湾记者驻大陆采访的限制是不是有一些相应的放宽措施，比如说3个月的签证时间是否可以延长，还有什么时候可以设办公室？这方面国台办方面有没有相应的放宽措施？

范丽青首先介绍说，海基会董事长江丙坤将率海基会新闻交流团今天抵达北京，随后会在北京、山西两地进行参访交流，上次发布会我们已表示非常欢迎。

范丽青说，对于台湾方面，凡是有利于加强两岸新闻交流的一些举措我们都表示欢迎。但是我也想补充一下，大陆方面早就允许台湾的驻点记者无须报备到各地采访。您所说的今后我们在两岸新闻交流上是否有更进一步的推动，比如说3个月驻点时间更长一些，或者可不可以设站，关于这方面我们早就提出来，在当前两岸关系步入和平发展的新形势下，我们主张两岸双方本着“先易后难、循序渐进”的原则，从两岸媒体要求最强烈又比较容易解决的问题做起，积极推动两岸新闻交流的发展。实现两岸的媒体互设常驻机构，是两岸关系发展的客观需要，是两岸媒体多年来的强烈愿望，也是实现媒体采访正常化的基本要求，双方应共同努力，早日促成。

针对媒体询问的“国台办对一些如《苹果日报》的台湾媒体的限制是不是还会持续一段时间？”范丽青回应说，我们是按照有关规定处理的，这家媒体的事，我想他们自己最清楚。