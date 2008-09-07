国台办：两岸互设旅游办事处工作正在进行中
2009年10月28日 10:45
来源:中国新闻网 选稿:实习生 朱蕾
东方网10月28日消息：国台办发言人范丽青28日谈及两岸旅游协会会互设办事处一事指出，“海旅会”和“台旅会”就两会互设办事处有关事宜进行工作磋商，并互递双方互设旅游办事处的申请文本。目前，双方互设旅游办事处的各项工作正在积极进行中。
有媒体在今日的记者会上提问：从春节开始有消息说两岸旅游协会会互设办事处，这个办事处的设立对于今后两岸一些机构互设会有什么样的意义？
范丽青表示，关于两岸即将互设的旅游办事处，根据2008年6月签署的《海峡两岸关于大陆居民赴台旅游协议》第八条，双方同意互设旅游办事机构，负责处理旅游相关事宜，为旅游者提供快捷、便利、有效的服务。
范丽青说，双方互设旅游办事处均为民间机构，大陆方面在台北旅游办事处为海峡两岸旅游交流协会(“海旅会”)的派出机构，而台湾方面在北京旅游办事处为台湾海峡两岸观光旅游协会(“台旅会”)的派出机构。
范丽青指出，不久前，“海旅会”和“台旅会”就两会互设办事处有关事宜进行工作磋商，并互递双方互设旅游办事处的申请文本。目前，双方互设旅游办事处的各项工作正在积极进行中。(据人民网文字直播整理)
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