台当局负债达19兆新台币 平均每名民众摊86万

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东方网10月28日消息：据台湾《苹果日报》报道，台当局财政赤字严重，根据审计部门2008年度“中央政府总决算审查报告”指出，至去年底止，“政府债务”余额达3.6兆(新台币，下同)，若将潜藏债务纳入，实际负债高达19.7兆，平均每名民众负债86万元。

国民党“立委”赖士葆认为，“政府债务”计算方式“偷吃步”，“审计长”林庆隆坦承“超过15兆未纳入”，应修“公共债务法”彻底解决。

林庆隆27日赴“立院”报告并备询，赖士葆质询说，台湾公债占GDP不到40%，“堪称全世界最好”，但事实上却是“偷吃步”，因为台湾的债务计算方式与国际不同。

赖士葆说，包括非营业基金及特定债务、各类退休金及给付、劳健军公保潜在债务都未纳入计算，因此我们的债务“实际上没想象那么好。”

林庆隆则坦承，超过15兆潜藏债务未纳入公债法，已向财政部门提议，应修“公共债务法”彻底解决。