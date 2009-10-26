国民党中常委再铡12人 或开始清党运动

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东方网10月28日消息：国民党中常委补选今天登记，党中央27日傍晚临时举行考纪会委员会议，对李全教等8位中常委、4位候补中常委开铡，停权3个月，他们将无法参加补选。新竹县长郑永金夫妇违纪为新竹县议长张碧琴辅选，也遭撤销党籍。党内形容，党中央大动作连连，重整党内风纪，“好像一场清党运动”。

综合台湾媒体报道，国民党周一通过中常委全体请辞，全额补选案，但考纪会昨天突然祭出党纪“补一枪”，高达12人遭处分。针对新竹县，也惩处36位违纪参选、辅选的地方人士，总计一天内共开铡48人，创下罕见的纪录。

考纪会昨晚公布开铡名单，包括李全教、许显荣、姚江临、萧景田、沈庆京、陈杰、华真、赖调灿8位中常委，加上李嘉峰、陈文汉、黄志雄、江硕平4位候补中常委。

马英九昨天下午主持中山会报，考纪会报告中常委贿选案调查进度，并未讨论惩处名单，马英九裁示，“要宣示改革决心，党中央尊重考纪会任何决议。”随后考纪会举行临时会议做成处分。

考纪会主委阮刚猛说，李全教等12人虽否认送礼，但放任支持者送礼，严重破坏选风、损害党誉，援用党纪处理规程条款，全数停权3个月。

阮刚猛公布送礼清单证据，包括秋刀鱼、蜂蜜、茶具礼盒、小毛毯、酱油等多达11项，并未出现高单价礼品；他说，开铡绝对有凭有据，未来补选若抓到送礼，一律开除党籍。

今天确定参选名单后，马英九周五将打破惯例，与投入补选的中常委候选人座谈，马主席亲征“督军”意味浓厚。一名考纪委员证实，“开铡就是要让特定人选无法继续参选！”否则又是同一批人，“换汤不换药。”

考纪会昨天挥动党纪大刀，不但引发党内反弹，党务主管也担心寒蝉效应，担心中常委补选“会不会登记不足额呀？”

国民党考纪会的大动作，让党秘书长詹春柏都感讶异，却被视为马英九兼党主席之后，严正党纪以立威具体行动。

有人扬言以死表清白

国民党考纪会以送礼等违规情事，对前中常委赖调灿等12人祭出停权处分，恐使他们丧失中常委补选参选资格。对此，有人扬言将以死表明清白，有人则强调参选到底。

由于中常委补选明天登记，考纪会突然开铡，遭停权者恐将无法参与补选，引起包括李全教等人强烈反弹。

李全教批评考纪会的决定滥权、没有程序正义，明天将先登记再说。

赖调灿晚间难掩激动情绪说，“宁愿以死来表示清白，但不可以这样糟蹋我”。明天一定登记到底，如果不让他登记，“我会抗争到底”。

姚江临也说，他完全不知道问题出在哪里，最起码也应该给他申复的机会。究竟是谁帮他送礼，考纪会也应该让他知道，但从未有人跟他说过。

华真接受访问时说，“我感到非常愤怒”。整件事情，考纪会没有一个人打电话约谈，是透过媒体才知道遭到党纪处分，完全无法让人信服，她明天仍旧会委托友人前往党中央登记中常委补选。

沈庆京也表示，“我不能接受，深感遗憾”。但这样如果是对党的改革有帮助，他愿意牺牲。

萧景田表示，如果他被停权有助于提升党的形象，对党务有帮助，他认为这是一个非常好的开始。他相信国民党与党主席马英九有自己的理由，将他停权也具有正面的意义。