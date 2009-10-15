曾荫权高调回击恶意中伤 对民调结果表示尊重

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曾荫权批评，对他滥权及利益输送的质疑绝对是“无中生有、恶意中伤、捕风捉影”，他对此深表遗憾。图片来源：文汇报

东方网10月28日消息：据香港文汇报报道，香港反对派连日来针对特区行政长官曾荫权，挑起“悭电胆现金券益亲家”风波，及质疑其弟妇购买雷曼相关金融产品后凭特首影响力获得赔偿事件。

27日，曾荫权首次主动就这些“指控”作出严正驳斥，强调有关质疑绝对是无中生有、恶意中伤、捕风捉影，以图削弱市民对特区政府的信任，他对此深表遗憾；但相信香港市民及热爱言论自由的人，都不会支持这种行为。曾荫权希望社会各界聚焦讨论施政报告各项措施，完善政府施政，群策群力地面对共同的挑战。

曾荫权在上周末短暂休假后，于昨日在政府总部举行行政会议后，主动就近日有个别传媒质疑其诚信及操守一事向在场记者表示，有个别报章歪曲事实，连日来作肆意攻击：“近日这些行为有变本加厉的趋势，在毫无事实根据的情况之下作肆意攻击，以图削弱市民对特区政府的信任。作为特区政府的领导，我对此深表遗憾，亦有必要作出回应，以正视听。”

悭电胆政策 充分考虑民意

针对“悭电胆风波”，曾荫权强调，在鼓励使用悭电胆政策上，政府的立场是公开、透明及一贯的；鼓励用悭电胆替换钨丝胆，是政府多年来的政策，是由有关部门经过充分考虑民意后制订的。他又说，新年度施政报告中提出的“现金券”措施，旨在鼓励市民使用悭电胆，所有商户都可以公平参与；政府的决策都是以公众利益为先，有人将这公开、透明的政策扭曲为利益输送，对一直推动这个政策的同事和团体都极不公平。

弟妇迷债获赔 绝无滥用权力

就其弟妇购买雷曼迷债后获“提早”赔偿事件，曾荫权指事件全属捕风捉影，强调政府一向希望雷曼迷债事件早日解决，但个别银行与个别迷债持有人达成自愿和解，是他们两者之间的事，政府并没有参与其事：“我亲戚向银行要求赔偿，事前我全不知情，我亦绝无运用权力去影响达成和解协议。”

曾荫权强调，施政报告是政府全年施政的重点，希望香港社会各界认真讨论，就政府各项政策提出意见；他承诺虚心听取各方对政府各项政策的批评，以完善政府施政：“香港当前有好多需要我们群策群力、共同面对的挑战。我和我的同事都会继续把焦点放在大家关注的社会议程之上。我亦都期望传媒在这些事情上继续发挥积极的作用。”

尊重民调结果 努力改善工作

被问及会否到立法会解释事件，曾荫权重申自己已解释得清清楚楚。就有民调指其支持度较前行政长官董建华低时，他直言这是“市民的决定”，也是“调查的决定”，自己会尊重：“有什么对政府表现的批评，我们都要反思；有什么可以改善，我们一定会改善；但有些政策、有些事实，要公平、公正，一定要说出来。”

政府消息人士晚上提出3点补充：1.特首发表的讲话是非常理性的，现今社会应该以事实为准绳，以理性为基础；2.悭电胆和雷曼赔偿这问题上，特首绝对不存在利益冲突；3.施政报告提出了香港中长线发展的策略，以加强香港的竞争力，香港社会一定要循着这个方向前行，不断内耗争论对香港社会是不利的。