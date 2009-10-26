国民党12名中常委参选人涉及贿选被停权

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东方网10月28日消息：中国国民党中央考核纪律委员会27日召开临时委员会议，针对12名涉及中常委选举送礼的参选人进行处理。国民党副秘书长兼考纪会主委阮刚猛表示，虽然这12名中常委参选人否认送礼，但他们放任支持者或助选人送礼，已严重破坏选风，损害国民党的声誉，决议全部处以停止党权3个月的党纪处分。

国民党10月11日举行中常委选举，洪玉钦等32人当选。选举期间，就有党代表反映选风很坏，请客、送礼情形严重。国民党考纪会就此展开调查，认定中常委当选人江达隆、杨吉雄两人于选举期间致赠礼品事证明确，20日决议取消两人当选资格。

10月26日，马英九主持召开临时中常会，决定11月14日全额改选中常委。