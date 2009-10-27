台湾海基会新闻交流团28日启程访问大陆

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东方网10月27日消息：记者27日从台湾海基会获悉，为促进两岸新闻交流，建立更宽广的媒体合作平台，海基会筹组的新闻交流团将由江丙坤董事长率领，于28日前往北京、山西等地访问。

交流团在北京期间，国务院台办主任王毅、海协会会长陈云林和广电总局、新闻出版总署有关负责人将分别会见交流团并听取意见，交流团还将访问新华社、人民日报社、中央电视台等新闻单位，预计于11月1日返台。

海基会表示，两岸交流20多年来，新闻交流一直是两岸文化交流的先锋。目前两岸之间的交流活动十分频繁，两岸媒体间各种层面的交流与合作亦非常热络，随着两岸情势渐入佳境，新闻交流势将展开新局面。

江丙坤表示，自去年5月接任海基会董事长以来，虽多次率团到大陆访问，但都以推动两岸经贸交流为主，现能筹组新闻交流团，邀请台湾主要媒体负责人赴大陆访问，觉得十分有意义，希望促进两岸新闻媒体进一步的交流与合作。

海基会强调，去年11月在台北举行的两会领导人第二次会谈，就已经将扩大两岸媒体交流列入下阶段优先协商的议题之一，相信透过双方不断的沟通和努力，两岸新闻界共同关注的议题必然能够尽早排上议程。

据悉，交流团成员包括台湾15家媒体的相关负责人以及海基会专家、工作人员等，共计25人。