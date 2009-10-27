国民党最短命一届中常委 高声叫屈喊成一片

<NOSCRIPT><A HREF="http://allyes.eastday.com/main/adfclick?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday"><IMG SRC="http://allyes.eastday.com/main/adfshow?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday" WIDTH=468 HEIGHT=60 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

东方网10月27日消息：据香港中评社报道，国民党中常委集体请辞，堪称史上最短命！国民党主席马英九昨晚主持临时中常会，与会中常委现场集体签署请辞书，成为史上最短命的中常委。在场人士形容，不少常委为自己叫屈，“大家都有点激动”，黄昭顺更当着马英九的面暗批率先请辞的邱毅，“踩在别人的血泪上，塑造自己改革的形象”。

据《中国时报》报道，国民党中央规划，十一月十四日补选，但部分已宣布辞职的中常委，对于是否再投入选战，陷入两难。但也有人质疑，“中常委换票联盟”早已绑好了，新旧中常委名单出入不会太大。

马英九昨晚驱车赴党中央召开临时中常会，出席中常委在现场集体签署请辞书，马英九对请辞自清的常委表示感谢，不过不少常委也趁机为自己叫屈。被形容为“最牛中常委”的厉耿桂芳、陈幸进率先自清，厉耿桂芳问马“他们都把我说成坏蛋，我有这么坏吗？”，陈幸进也说，“我一向支持党，却被讲成‘很牛’，还说我威胁马主席…”。

侯彩凤则为南部党代表抱屈，她表示，有人CALL IN电视政论节目，批评南部党代表收礼，“身为草地出身的我，一定要为他们抱屈”，抗议南部党代表被污名化。

率先在政论节目宣布请辞中常委的邱毅，昨晚也出席临时中常会，但因要上节目先离席，不过在他离席后，不少常委将矛头对准他，现场炮声隆隆。

据转述，黄昭顺、陈幸进就当着马英九的面暗批邱毅，黄昭顺也爆料，率先公开建议中常委全面改选的五名“立委”中，还有人曾在参选中常委时送T恤。

马英九则回应，看到大家主动请辞达成全额补选，他很感动。

马英九也认为，可以考虑直接修选罢法使党职选举违规部分也适用选罢法，他指示中央政策会执行长林益世与民进党沟通协调，寻求共识积极推动。

而据台湾TVBS报道，开出请辞国民党中常委第一炮的“立委”邱毅，在26日的临时中常会遭到炮轰，说他踏着同志的鲜血塑造个人的英雄主义。邱毅本人对此表示“我可以为你挡死”。

邱毅用潘美辰的一首歌形容他现在的心情。他说，“我想马主席意志的贯彻，是很重要的，那才是最关键的因素，不管怎么样啦，不管挨了…，潘美辰的歌嘛，我这几天常安慰自己，‘我可以为你挡死’嘛，反正可以挡死、可以挡子弹嘛，那心情不好，就听听潘美辰的这条歌。”

邱毅无奈表示，革命很多时候都是要流血的，如果只是他一个人中了一枪，其实也不算什么。