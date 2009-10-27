台湾职棒爆假球案 竟在周美青面前嚣张打暗号

<NOSCRIPT><A HREF="http://allyes.eastday.com/main/adfclick?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday"><IMG SRC="http://allyes.eastday.com/main/adfshow?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday" WIDTH=468 HEIGHT=60 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

东方网10月27日消息：据台联合报报道，台湾职棒五度染黑！职棒部分球员又发生以每场30万元（新台币，下同）至50万元酬劳涉及打假球事件，检调26日搜索球团宿舍及球员住家，并约谈蔡政宜等17人，这波约谈将以“兄弟象”人数最多。

总冠军战部分，检调也掌握可能有打假球，但因时间紧迫，这次搜索以5月到9月底的例行赛为主，涉案近10名球员，检调28日起约谈。

检调查出，岛内操纵职棒假球的有五个集团，绰号“雨刷”蔡政宜为首的“雨刷集团”，规模最大。

涉案球员分布于“兄弟象”、“La new熊”与“兴农牛”三队，以“兄弟象”最多，涉案球员约十人，连力挺“兄弟象”的马英九夫人周美青，也看过假球。

“雨刷集团”涉及近20场假球赛，“兄弟象”可能就牵涉近一半，更夸张的是派在球场下达“挥空”或“跌倒”暗号的小弟，位置就在周美青前方。

板桥地检署检察官昨天指挥调查局台北市调处、中机组及高雄市调处，搜索蔡政宜集团成员及球团宿舍、职棒前球员黄俊中、庄侑霖等人住处，并约谈蔡政宜等17人，晚间声押禁见蔡、庄及集团总管黄仁义等六人。

昨天约谈对象除蔡政宜集团成员、签赌站组头外，还有四名职棒前球员，包括“兄弟象”、“La new熊”前投手黄俊中、“兄弟象”前球员庄侑霖（原名庄宏亮）、“中信鲸”前球员高俊强（检调将择日约谈）三人都涉嫌仲介球员打假球，已列为被告。另外，“La new熊”前球员陈其宏列为证人。

检方查出，蔡集团涉嫌以每场30万到50万元收买球队主力选手，包括先发投手或是强打者，要投手在比赛中被打爆或暴投、打者故意挥空或出空棒遭三振，或野手故意防守失误等方式，操控比赛输赢、或达到让分门槛，集团在签赌站下注，获取暴利。