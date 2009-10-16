台湾交流基金会董事长江丙坤明日将访大陆

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东方网10月27日消息：台湾海峡交流基金会董事长江丙坤率领的新闻交流团明天将启程前往大陆。海基会今天发布新闻稿指出，相信透过双方不断的沟通和努力，两岸新闻界共同关注的议题，必能尽早排上议程。

据“中央社”报道，海基会新闻交流团成员包括“陆委会副主委”赵建民、海基会副秘书长马绍章，以及台湾主要平面和电子媒体高层主管等共25人，预订28日起走访北京、山西两地，与新华社、人民日报、中央电视台等新闻从业人员交换意见，并与广电总局及新闻出版总署座谈。

此外，海基会与大陆海峡两岸关系协会也安排台湾新闻主管与海协会会长陈云林、国台办主任王毅会面。访问团预计11月1日返台。

海基会指出，两岸开放交流20多年来，新闻交流一直是两岸文化交流的先锋，距上次台湾媒体负责人首次组团到大陆交流，迄今已超过15年。

海基会说，随着两岸情势渐入佳境，新闻交流势将展开新局面，江丙坤接任海基会董事长以来，虽然多次率团赴大陆访问，但都以推动两岸经贸、关怀台商为主，这次带领新闻交流团，希望能促进两岸新闻媒体进一步交流与合作。

海基会强调，过去1年多来，两岸会谈都是秉持“经济为先”的原则，接下来在台湾举行的第4次会谈，仍以经济议题为主。

海基会表示，去年11月在台北举行的第2次会谈，两岸已将扩大两岸媒体交流列入下阶段优先协商的议题之一，相信透过双方不断的沟通和努力，两岸新闻界共同关注的议题，必然能够尽早排上议程，有效化解信息交流的障碍。