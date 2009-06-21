第七届澳门妈祖文化旅游节开幕

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东方网10月27日消息：第七届澳门妈祖文化旅游节２６日开幕。澳门特区行政长官何厚铧、中央驻澳联络办主任白志健、外交部驻澳特派员公署副特派员宋彦斌等出席了开幕式。

澳门中华妈祖基金会主席颜延龄在致辞时表示，今天是海上和平女神妈祖羽化升天１０２２周年纪念日，又是九九重阳，在澳门举行妈祖祭祀等活动，就是希望能进一步发扬妈祖文化，弘扬爱国主义精神，促进民族团结和国家昌盛，并表达对祖国和澳门的祝福。

颜延龄表示，澳门是一个有着深厚文化底蕴的旅游城市，与妈祖文化渊源深厚。澳门回归祖国后，特区政府致力多元化发展，积极打造旅游城市新形象，而妈祖文化作为中华文明的重要组成部分，在新时期的澳门获得进一步发展。

澳门特区政府旅游局局长安栋梁表示，澳门中西文化交融，充分展现中西、古今的和谐共存。现在，澳门正处于历史发展的最好时期，理应把妈祖文化打造成为澳门一个重要文化品牌，发挥澳门作为妈祖文化交流桥梁和平台的作用。

开幕式后，第七届澳门妈祖文化旅游节协办单位河南省代表团演出了精彩的祭祀舞蹈、少林功夫、新乡杂技及魔术等节目。