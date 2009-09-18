6旬港男深圳寻欢入"色情陷阱" 被劫十万财物

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东方网10月27日消息：据香港文汇报报道，一名梁姓6旬港男，本约好年轻貌美的发廊妹“索冰”（吸食冰毒），讵料堕入对方早已布好的“色情陷阱”，在发廊妹住所内被发廊妹和3名同党持刀枪逼问银行卡口令，身上近万现金和财物及账户的3万元存款被洗劫一空。深圳罗湖警方26日透露，经过一个多月的侦查和追捕，本月19日已将这宗色诱抢劫案的4名成员全部缉拿归案。

发廊妹色诱刀劫3万存款等

9月1日下午4时许，香港男子梁×神色慌张地向罗湖区翠竹派出所报案，称在一出租屋内被3男1女持刀枪捆绑并抢走随身现金人民币3千余元、港币2千元、美金3百余元、一张银行卡、一部手机、一部笔记本计算机及一块价值7万元的劳力士手表，同时被威逼说出银行卡口令，户口的3万存款被取。

梁报称：几个月前在一发廊结识了年轻貌美的“小惠”。案发当天上午，“小惠”电约他到其住处一起吸食冰毒，当他抵桋后，3名男子突然用钥匙开门冲进房内，持刀枪将他挟持并威逼他说出银行卡口令，及将其身上的物品洗劫一空后，众人逃之夭夭。

深警搜出退役军人证 拘4男女

罗湖警方接报案后，在案发现场搜获“黄×”的退役士兵证。当晚8时许，一杨姓男子持钥匙准备开门进房间时即被民警抓获。杨×交代，是其老乡黄×（外号“阿正”，22岁）让他到住处拿东西后再到黄贝岭村牌坊处会合。警方随后将“阿正”当场擒获。

“阿正”向警方交代了另外3名嫌疑人“大波”、“阿虎”和“小惠”作案的全过程。专案组民警辗转三省，历时1个多月最终将3人缉拿归案。