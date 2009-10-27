港1老妇疑患情绪病 半夜持刀狂砍丈夫

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东方网10月27日消息：据香港大公报报道，一名疑患情绪病和语言障碍的婆婆因讳疾忌医，家人虽不断劝说她往求诊，但一直不得要领，虽曾求助社工后情况有所改善，惟26日凌晨在沙田大围景田苑寓所，有人突然失常取来十三寸长利刀，不由分说狂插老伴，令其胸和手部受重创，送院抢救后暂未度过危险期，涉伤人老妇事后亦报称不适需送院。

遭人在睡梦中以利刀刺伤的老翁彭×景（七十一岁），伤势由危殆转为严重，他送院时向警员称不明遇袭原因。涉嫌伤人的婆婆陈×兰（六十四岁）为其妻子，事后送院观察，因涉嫌伤人罪遭警方拘捕。由于警方无法与疑人沟通录取口供，需向相关专业社工求助，始能了解案件动机。伤者的一名儿子事后赶往医院探望两老，但对事件拒作评论。

现场为大围景田苑敬心阁一单位，前晚两老与一名孙儿在家先后入睡。至昨日凌晨四时二十九分，彭伯在睡梦中突感剧痛而惊醒，张开眼见枕边人持刀，继而手起刀落再刺向胸口，即时以手挡格保命并大声呼救，惊醒同住的十余岁孙儿走往查看，赫见祖父受伤浑身是血，有人则持刀呆若木鸡，孙儿即时报警求助。凶徒伤人后没有再进一步行动，只是在旁不言不语。

大队警员联同救护员先后赶至，见遇袭老翁身中多刀，即时替其止血和包扎，然后送院抢救。同一时间，警员在屋内检获一把十三寸长染血怀疑凶刀，问话后将伤者妻子拘捕，怀疑她与案有关。现场消息称，涉伤人疑犯只能讲乡语，并不能讲流利广东话，与人沟通有隔膜，未能投入社区，故此精神一直有异，夫妻间感情亦变淡。

社署发言人回应传媒查询时称，2005至2007年间曾跟进该家庭，提供辅助服务，直至两名当事人关系改善后始暂停。今次血案发生后即时安排社工跟进。据悉，在血案发生前两人并无发生冲突。发言人呼吁，任何家庭遇上潜在家暴或其它问题时，应先向亲友求助，无法解决便要向社工寻求专业辅导。