香港妓女被嫖客绑双手打劫 赤裸跑下楼求救

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东方网10月27日消息：据香港《明报》报道，香港一名中年凤姐(即妓女)25日晚在油麻地凤楼内被嫖客绑起打劫，凤姐不甘损失，开窗高呼“打劫”，又推开匪徒赤裸夺门跑下楼求救。匪徒事败慌不择路，竟走上大厦天台匿藏，警方到场瓮中捉鳖迅速拘捕疑人，事主无损失，敷治后拒绝送院，26日继续营业。

遇劫凤姐姓符(41岁)，艺名Bobo，报称遇劫时被匪徒打伤左眼角，左手也扭伤，事后在单位接受包扎后拒绝送院。涉嫌意图抢劫而袭击被捕的34岁嫖客谭╳强，被捕后通宵扣查。

Bobo26日下午返回上海街凤楼继续开工，她表示眼角伤口缝了一针，但无大碍。她不肯透露自己身世背景，只称为了找食要继续开工。街坊则指其行为出位，经常赤裸走出单位，令邻居尴尬不已。

Bobo透露，25日晚10时许，一名身穿T恤、牛仔裤、背斜背袋男子按门钟光顾，她因正招呼另一客人，遂没有接客。男子1小时后再按钟，她开门迎入，Bobo形容该男子外貌“呆笨笨”：“他一进来就问价，要求100元做2次。” Bobo不虞有诈，照样提供服务。

Bobo指疑人行为古怪，要求性服务时要以绳绑住其双手，又用毛巾盖住其脸。由于绑绳道具是单位所有，她也顺从。她又指对方交易时不断诉苦：“他声称女友脾气大，又不工作，双方关系差，似乎要在我这里发泄不满。”疑人完事后突从袋中取出黑色电线，表示要取代她的道具绳绑手，由于对方绑得太紧，Bobo拒绝及反抗，不料对方即露贼相，声称打劫。

Bobo极力挣扎后跌下床，匪徒打其头脸，Bobo立即跑至窗边大呼“5XX(单位门牌)打劫呀，救命呀！”再奋力推开匪徒，赤裸夺门而出跑下街求救。她表示，赤裸走至街头时只惹来途人奇异目光，无人协助报警，她只好走至附近茶餐厅借电话报案。

警方接报迅即驰至，怀疑劫匪仍在大厦内，于是上楼搜查，最终在天台发现疑人，立即将他拘捕，以黑布蒙头带署。Bobo其后返回单位点算，证实并无损失。