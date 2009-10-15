曾荫权下月出席APEC 分享香港应付金融海啸经验

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东方网10月27日消息： 将于下月出席亚太经合会议的曾荫权表示，会就规管评级公司、对冲基金等提出意见。图为曾荫权去年在同一会议上发表演说。

据香港《大公报》报道，亚太经合会议11月中旬在新加坡举行，届时香港行政长官曾荫权将率团出席。

曾荫权26日接受访问时表示，会议期间他将与各地领导人分享香港应付金融海啸的经验，并就规管评级公司、对冲基金及会计程序等方面提出意见。他说，如果会议促成世贸多哈回合谈判重开，将有助香港货品每年节省数以亿元关税，让香港服务专业进一步走向国际化。

曾荫权表示，虽然去年9月爆发的国际金融海啸威力强劲，但香港的金融结构稳健，令银行和股票市场运作如常，也没有任何经纪行出乱子，证明香港的监管机构经得起考验。

亚太经合组织(APEC)会议将于下月举行，金融海啸将是重要议题之一，曾荫权说，届时将会提出规管评级公司、对冲基金及会计程序等意见，以应对金融危机。他表示，今次会议意义重大，如果能够促成世贸多哈回合谈判重开，将有助香港货品每年节省数以亿元关税，让香港服务专业可以进一步走向国际化，并增加就业机会。

曾荫权指出，香港作为国家的一部分，可运用本身的角色，协助国家与世界接轨，相信除有助香港经济发展外，也能够做到真正为国家服务。而在国家人民币业务、银行及贸易未完全开放前，香港可以继续发挥中介人角色，有如伦敦及纽约，成为区域以至全球的国际金融中心。

对于香港经常被拿来与新加坡和上海比较，曾荫权向港人大派“定心丸”。他表示，香港依然是亚太区最重要的金融和服务中心，他相信只要朝着这个方向继续努力，香港一定可以抛远其它地方。

亚太经济合作组织会议下月在新加坡举行，本次会议主题是“重建全球经济：危机与机遇”。届时，21个APEC成员国的主要首脑，包括国家主席胡锦涛、美国总统奥巴马、日本首相鸠山由纪夫、俄罗斯总统梅德韦杰夫等，以及国际大型企业的决策者和知名思想领袖将出席，共同探讨当前亚太地区所面临需要解决的社会经济及企业问题。