台湾检举人举报贿选获千万新台币奖金

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东方网10月27日消息：台湾“大道慈悲济世党”主席王崇任、党员赖金明两人，在上届地区领导人及“立委”选举期间涉嫌贿选，经法院判决确定，法务部门依“鼓励检举贿选要点”规定，26日发给检举人1000万元(新台币，下同)，创下台湾检举贿选史上单笔最高奖金的纪录。

据台湾《中国时报》报道，王、赖二人在地方其实并不活跃，却因“立委”选举请客遭贿选判刑，检举人轻轻松松就领走千万元奖金，不禁让人怀疑是否有勾串诈领之嫌，但经检调深入调查检举人的关系及当天在场的客人，结果查无任何嫌疑，也就让检举人轻松抱回千万检举奖金。

苗栗地检署指出，2007年12月间接获检举，得知王崇任为参加2008年选举，党员赖金明则为参加2007年底“立委”选举，宴请有投票权人，并由赖金明要求在场人于“立委”选举时，投票支持赖金明，王崇任则要求在场人为其联署，使之可以竞选地区领导人。

经检察官指挥调查站搜证并提起公诉，由苗栗地方法院判处王崇任有期徒刑2年、缓刑3年、褫夺公权1年，赖金明经判处有期徒刑10个月、褫夺公权1年，赖金明虽提上诉，经高等法院台中分院、最高法院驳回。

法务部门则依“鼓励检举贿选要点”因检举人之检举而查获“立委”候选人贿选者，每一检举案件给与奖金新台币1000万元规定，核定给与上开案件的检举人奖金。但苗栗地检署也已建请立法修定，增设领取奖金的门坎，例如候选人的得票数不到门坎，则奖金减半或是不发，以防止勾串诈领检举奖金情形发生。

依“鼓励检举贿选要点”的规定，检察官提起公诉后，即可先给与检举奖金四分之一，因此目前该案也已发给检举人250万元的奖金。