香港新增两例甲型H1N1流感死亡病例

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东方网10月27日消息：香港医院管理局２６日公布，新增两例甲型Ｈ１Ｎ１流感死亡病例，至此香港已有３６名确诊感染该流感的患者死亡。

医院管理局在声明中说，一名患有颈脊髓病及二叶肝细胞癌的５９岁女病人于１０月１４日到玛丽医院专科就诊，因出现发烧及咳嗽而入院接受治疗。病人于１０月１９日确诊感染甲型Ｈ１Ｎ１流感。此后病人情况恶化于２５日去世。

另外，一名６０岁男病人于１０月２４日因不适被送往东区医院急症室，入住深切治疗部接受进一步治疗。病人于同日确诊感染甲型Ｈ１Ｎ１流感。病人其后情况持续转差，于１０月２６日去世。病人以往健康状况良好。