国民党临时中常会决定全额补选中常委

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东方网10月26日消息：中国国民党26日晚间召开临时中常会，会议决定11月14日举行第十八届第一任中央常务委员补选。为防止贿选、绑票，党代表在各县市投票后，选票将集中运送至6个地区开票。补选后产生的中常委将于11月18日就任。

国民党主席马英九在会议开始前强调，到现在为止，所有的常委包括候补的常委都纷纷表示愿意辞职或不递补常委，在这种情况下，常委会开会的法定人数已经不足，而必须要办理补选。他说，自己今天推动国民党改革，除了能改善党内选举风气，也希望有助于台湾整体选风的改善。下一步应该把补选办好，让台湾民众感觉国民党焕然一新。

会议还决定，国民党考纪会将继续调查上次中常委选举被检举的案件，11月14日之前尽全力来调查，不会因补选而停止侦办。

国民党10月11日举行中常委选举，洪玉钦等32人当选。选举期间，就有党代表反映选风很坏，请客、送礼情形严重。国民党考核纪律委员会就此展开调查，认定中常委当选人江达隆、杨吉雄两人于选举期间致赠礼品事证明确，决议取消两人当选资格。但党内和台湾舆论认为，贿选者不止江、杨两人，国民党有必要彻查贿选情况。为推动改革，国民党内部传出“重选中常委、改造国民党”的声音，邱毅、谢龙介两人率先宣布辞去国民党中常委，其他中常委随后陆续主动或在外界压力下跟进。