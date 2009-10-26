台湾破获地下兵工厂逮捕9名嫌犯

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东方网10月26日消息：据台湾“中广新闻网”报道，台湾彰化田中警分局，破获一处地下兵工厂，主嫌颜信富年仅20多岁，从网路上习得改造技术，购买模型手枪进行改造，并制造大批子弹贩售图利。改造后还四处试射严重危害治安，经警方严密布线，终于将9名男女嫌犯陆续逮捕到案移送法办。

据报道，彰化田中警分局表示，日前接获民众举报，在南八卦山区，经常有不良分子出没，还会以路标或是看板充当开枪试射的标靶，严重危害治安。经警方侦查队组成专案小组展开过滤追查，发现设籍在大村乡20多岁的青年颜信富涉有重嫌。经警方长期跟监清查，发现颜姓嫌犯改造枪械已经有一段时日，可能已销售出不少改造枪械与子弹，因而扩大布线追查，等待时机成熟。

在检察官指挥下，动员50多名荷枪实弹的警察，兵分多路前往颜信富的住处等地进行攻坚搜索，终于破获这处地下兵工厂，当场起出3把改造枪械、100多发子弹与改造工具一大批，主嫌则供称，本身具有机械的背景，又从网路上习得改造枪械技术，只是好玩并没有贩售图利。

报道说，彰化警方陆续逮捕涉嫌购买改造手枪，甚至参与枪械改造后还四处试射的陈祐群、唐韵如、田存修、杨凯民等共计有9名男女嫌犯，全案经警方侦讯后，依违反“枪砲弹药管制条例”移送法办。