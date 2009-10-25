台湾多方对王毅谈两岸经济合作协议反响积极

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东方网10月26日消息：中共中央台湾工作办公室主任王毅二十五日表示，在海协会和海基会的第四次会谈中可以就商签两岸经济合作框架协议(ECFA)交换意见。台湾多方对此作出积极反应，多家主要媒体高度关注。

台湾《工商时报》二十六日将相关新闻刊登在头版。报道详述了王毅在两岸关系研讨会上关于ECFA的表述，并指出，王毅此说明显表态加速推动ECFA的商签，将有利于ECFA的后续协商。

《旺报》指出，台湾学者认为王毅此次对于两岸经济合作框架协议的回应十分正面。淡江大学大陆研究所所长张五岳表示，王毅的谈话具有积极正面意义，显示两岸第四次江陈会除了既有的四项议题有望协商及签署外，ECFA也将成为主要议题。他认为，ECFA议题如能透过海基会、海协会正式协商，哪怕未必在第四次江陈会上签署协定，对明年初两岸签署协定仍是积极、正面、关键的一步。

张五岳说，两岸关系不能说已经完全雨过天青，而外界对于两岸关系互信基础或许有一些不同的解读；但两岸对于和平发展的基本框架依然坚定，对于两岸经贸议题特别是ECFA议题的既定步骤一致。

据中央社二十六日的报道，台湾“陆委会”副主委刘德勋也表示，两岸相关部门已完成ECFA的各自研究，双方正在进行非正式意见交换，接下来还要进入共同研究，共同研究的基础是进入协商最好的平台。在双方准备好的基础上，第四次陈江会不排除对ECFA交换意见。

台湾电子业者对推动ECFA表示积极态度。据中央社报道，台北市电子零件商业同业公会常务理事、大传企业公司总经理朱耀光说，两岸签署ECFA之后，会有企业因为进入东协，当关税变成零时，电子业高阶产品的成品会回归到台湾。

另外，朱耀光指出，台湾的石化工业对ECFA的迫性性比较高，如果两岸没有签署ECFA，一旦这些石化工业在海外设点，设备建置的成本很高，不太可能会拆除设备回归台湾。如果两岸签署ECFA，这些石化工业会把投资继续留在台湾。

联发科科技股份有限公司首席代表廖庆丰表示，此协议值得推动，推动以后对台湾比较有利，应积极推动。

在此利好消息激励下，二十六日台股开盘走高，相关类股涨势相当整齐，由中概和台塑四宝领军强势上涨，开高走高。一开盘就上涨五十余点，最高时上涨逾百点。

据中央社报道，台湾投信业者认为，ECFA的利好消息可望对台股产生正面激励，营建资产、塑化等传产股可望获益。

台湾保德信投信投资长余睿明指出，王毅的讲话显示两岸关于ECFA的进程不会拖太久，台股可望往一个正面方向反应。在这样的期待下，台股将逐步往上，但相关政策如市场准入若真正落实、陆资开始积极来台之际，才可能是台股第二波猛烈攻势发动的时候。

他指出，今年以来，台股甚至亚股的走势，经济基本面上多与大陆息息相关，台股更是因为接连不断的两岸议题一路往上推。