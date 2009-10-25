大型两岸关系研讨会取得积极成果

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东方网10月26日消息：经过两天的深入交流，由中共中央台办海峡两岸关系研究中心与台湾中华经济研究院共同举办的２００９年度两岸关系研讨会，２６日下午在四川成都闭幕。

研讨会期间，两岸１６０余位产业界人士和专家学者济济一堂，围绕“促进两岸产业与经济交流合作”的主题，进行了认真、深入的研讨，在以下几个方面有明显的共同看法：

一、二十多年来两岸经济交流合作取得了丰硕成果，对两岸经济发展产生了积极作用，也对两岸关系发展产生了重要作用。

二、去年５月以来两岸关系实现历史性转折，持续改善和发展，给扩大和深化两岸经济合作创造了必要的环境，也带来了难得的机遇。要抓住这一有利时机，推动两岸经济合作迈向新阶段，跃上新台阶。

三、两岸产业具有很强的互补性和巨大的合作潜力，现在不但有必要而且有可能加强在政策、市场、技术、标准等方面的合作，互利双赢，促进两岸产业共同发展。

四、两岸进一步促进双向投资，将有力推进两岸经济关系正常化。

五、商签两岸经济合作框架协议，构建具有两岸特色的经济合作机制，是推动两岸经济共同发展的必然选择，符合两岸同胞的利益。专家学者希望两岸双方尽快开展共同研究工作，推进商签协议的进程。

中共中央台办副主任孙亚夫在闭幕式上表示，这次研讨会是在两岸关系和平发展的新形势下探讨两岸经济合作，具有新的特点，最显著的是，充分认识到两岸全面直接双向“三通”基本实现所产生的重大积极影响，商签两岸经济合作框架协议已经提上议事日程，立足于推动两岸关系和平发展，思考新的课题，酝酿新的思路，寻求新的增长点。

他说，我们将继续努力实现两岸经济关系正常化，推动经济合作制度化，构建具有两岸特色的经济合作机制。希望推进有规划指导、有政策支持、有产学研一起参加的新型产业合作。希望大陆企业向台湾投资能够获得更为公平合理的环境，得到台湾同胞的欢迎和支持，为台湾经济和民生作出贡献。希望通过商签两岸经济合作框架协议，推动两岸经济关系正常化、制度化、机制化，促进两岸经济共同发展，增进两岸同胞共同福祉。

台湾中华经济研究院院长萧代基在致辞中说，国际金融危机使两岸经济发展模式面临新的变局。两岸产业和经济发展有着清晰脉络，在新时期增加了新的内涵。在互惠双赢的前提下，加深新兴产业合作，达成产业合作愿景和机制。希望两岸双方共同努力，通过推动两岸经济合作框架协议的签署，培育一个完善的经济制度环境，以加速经济增长，增进两岸同胞的福祉。