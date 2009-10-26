国民党今晚召开临时中常会讨论补选事宜

<NOSCRIPT><A HREF="http://allyes.eastday.com/main/adfclick?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday"><IMG SRC="http://allyes.eastday.com/main/adfshow?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday" WIDTH=468 HEIGHT=60 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

东方网10月26日消息：国民党文传会主委李建荣今天下午表示，为了因应选任中常委全数请辞以及具备递补资格者亦全数放弃递补，今晚临时中常会将讨论补选相关事宜。马英九将以党主席身份主持会议，并重申查贿除弊的决心。

据中评社报道，党中央今天上午举行中央工作会议，会中针对因应中常委请辞等相关补选选务安排事宜进行讨论。

李建荣表示，行管会将于今晚临时中常会上提出因应请辞与补选的报告案，其中说明，在补选中常委尚未产生前，已请辞的中常委辞职生效日期，应等补选之中常委产生后，其请辞才生效。

李建荣表示，组发会及行管会将分别在临时中常会上提出有关补选选务及中常委请辞生效时间的报告案，初步规划于11月14日进行中常委补选投开票。为了考量海外党代表投票及计票需较长作业时间，海外与离岛党代表将采取通讯投票方式办理。

针对补选选务工作，组发会也初步规划将全台分成六个选区进行投开票，分别是一选区台北市、台北县、基隆、宜兰。二选区桃园、新竹县、新竹市、苗栗。三选区台中县、台中市、彰化与南投。四选区为云林、嘉义县、嘉义市与台南县、台南市。五选区为高雄县、高雄市与屏东。六选区为花莲、台东与三个离岛澎湖、金门与马祖。