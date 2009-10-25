首届海峡两岸现代农业博览会将在福建漳州举行

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东方网10月26日消息：首届海峡两岸现代农业博览会将于１１月１８日在福建漳州开幕，台湾中南部６个农业县市将首次联合参展，共同推进两岸农业合作与经贸交流。

据漳州市副市长王耀泉在２６日的新闻发布会上介绍，首届两岸现代农业博览会是由连续举办过十届的海峡两岸花卉博览会拓展而成，由农业部、国台办、国家林业局、福建省人民政府共同主办。为期５天的农博会将突出两岸农业交流合作，台湾方面将有“中华农学会”、台湾省农会、台湾省渔会等相关机构参会。

同时，农博会将举办一系列内容丰富的涉台活动，包括台湾农工商同业公会海西办事处入驻仪式、海峡两岸木偶节、台湾馆日活动、台湾十大农产伴手礼评选等。

漳州台商协会会长何希灏介绍了台湾参展企业情况。何希灏说，台湾农业企业参展热情高涨，１２０多家台湾相关企业、１０００多种台湾农产品将参展，展位供不应求。除了各级农会、渔会组织，许多从事农产品深加工、农机机械、种子种苗、农业物流等领域的企业也非常踊跃，希望借助农博会平台亮相大陆市场。

何希灏说，此次农博会上，台中、云林、嘉义、台南等台湾中南部６个农业县市的农渔协会，也将组织当地农业企业集体亮相，这是６县市首次在大陆联合参展。

福建漳州是闽南的鱼米花果之乡、海峡两岸农业合作示范区，连续举办了十届的海峡两岸花卉博览会是海内外较有影响、辐射两岸的全国性花事及农业经贸盛会，“花博会”拓展为“农博会”后，将进一步推动两岸农业合作的深入发展。