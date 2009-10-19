台媒关注圆明园海外寻宝 提议放弃追讨彰显风度
2009年10月26日 15:27
来源:中国新闻网 选稿:赵菊玲
东方网10月26日消息：中国日前启动首度大规模派专家赴海外调查圆明园流失文物资料。台湾媒体予以关注，并有文章建议，放弃追讨流失文物，但要求各国轮流将中国文物在各博物馆展示，并供学者免费研究。如此可让密藏各国的文物重现，也彰显了中华民族的泱泱风度。
《中华日报》26日刊文说，深具历史厚度且珍贵的文物，谓之国宝，更高等级的国宝，谓之国之重宝。台北、北京故宫博物院，都典藏大批国宝。中国崛起后，拜国力逐渐强大之赐，所谓“遗散境外国宝”回娘家，已成为大陆文物重点工作。
文章说，中国五千年史，积淀了丰厚的文明，也留存惊人的文物。但多灾多难的中国，却也使文物历尽劫难，流落海外的国之重宝，不知凡举。单以大英博物馆来说，就有二万三千件之多，约只二千件长期展出，余皆“密藏”在十座藏库，除非特殊许可，否则不轻易示人，想来真是不可思议。
文章指出，有人说，文物没有祖国，只有娘家。将文物当成人类共同资产，此话似有几分道理。不过，中国认为，文物的最好归宿，应如人落叶归根；因此，国家文物局的工作之一，就是编列重点文物资金，把国宝从海外买回。
《旺报》同日刊出一位署名“小石”的台北退休教师的文章说，他曾在北京居住3年，住所在海淀，距圆明园不远，常入园游逛；面对断壁残垣，遥想当年雕栏玉砌的美丽风貌，总是不胜唏嘘。
文章说，北京圆明园管理处将派专家分赴各国，搜集流落在外文物的相关资料，希望未来举办“圆明园文物展”，这个寻访历史文物的过程，想必相当艰巨。
文章建议放弃追讨流失文物，但要求各国轮流将中国文物在各博物馆展示，并供学者免费研究。如此可让密藏各国的文物重现，也彰显了中华民族的泱泱风度。期待不久后“圆明园文物展”的构想成真，让其曾有的风貌重现于世。
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