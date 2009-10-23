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台北市长跟马英九唱反调 反对放宽美牛肉进口

2009年10月26日 14:47

来源:中国网 选稿:赵菊玲

　　东方网10月26日消息：综合台联合晚报与“中央社”报道，针对台当局有意开放美国牛内脏、绞肉与脊髓等食材进口，台北市长郝龙斌26日上午表达反对立场。

　　曾担任台大食品科技研究所教授的郝龙斌指出，美国是狂牛症疫区，而狂牛症病毒多潜存于牛的内脏、脊髓等部位，因此台当局有意开放美国牛内脏、绞肉与脊髓等具有高风险的食材进口的政策极为不妥，他呼吁当局以民众健康为优先考量，重新评估此一开放政策。

　　民众关心美国牛肉进口的相关议题，郝龙斌回应表示，照顾台北市民食的安全，是台北市政府责无旁贷的责任，因此会严格控管源头并管制流向，给予认证加上随时抽查，确保市民的权益与食的安全。郝龙斌表示只要经过卫生局相关认证合格的牛肉，在确保市民食用安全下，他也会食用。