海基会表示争取在第5次陈江会协商ECFA

<NOSCRIPT><A HREF="http://allyes.eastday.com/main/adfclick?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday"><IMG SRC="http://allyes.eastday.com/main/adfshow?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday" WIDTH=468 HEIGHT=60 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

东方网10月26日消息：据台湾媒体报道，中共中央台办主任王毅25日表示，大陆方面为启动商签两岸经济合作框架协议所做的各项准备工作已大体就绪。海基会发言人马绍章今日(26日)上午表示，双方在四次陈江会谈可能针对ECFA交换意见，要双方共同努力争取在第五次陈江会列入协商议题。

马绍章表示，目前有关ECFA的非正式协商已经启动，正式协商要看当局授权，海基会将依照授权来进行安排。

马绍章说，四次陈江会谈的4项协商议题已经确定，同时双方也可能针对ECFA交换意见，双方共同努力争取在第5次江陈会列入协商议题。

媒体也报导，“经建会副主委”单骥指出，ECFA签订时机已经形成，台方已经准备好了，会积极回应大陆的合理合作提议。台“经济部常务次长”黄重球则说，第四次陈江会将是ECFA关键性的咨询会议，双方可以就具体事项框架，先咨询彼此的想法。