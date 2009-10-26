国民党11月14日补选中常委 分区投开票遏歪风

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东方网10月26日消息：国民党中常委全额补选已成定局。国民党今日(26日)将召开临时中常会，可望通过全额补选案。党中央规划，这场党职选举史无前例的中常委补选，将于11月14日登场，党主席马英九已指示采取“分区投开票”方式，分六区进行投开票，以杜绝以往县市投开票的贿选绑票弊端。

据台湾《中国时报》报道，国民党高层表示，为端正选风，将对登记参选者进行严格的资格审核，有意参加补选者，除了需具备中央委员资格，亦不得违反廉能条款、考纪会的规定，党中央组成的提名资格审核委员会将从严审查，审查通过者始得参选。

国民党本届32席中常委，二席因贿选被撤销当选资格、28席相继请辞，昨日仅剩两位中常委厉耿桂芳、陈幸进未请辞，经国民党高层“谆谆劝导”后终于点头辞职。

中常委全额补选势在必行，国民党26日将举行临时中常会，可望通过全额补选，另考虑党务工作无缝接轨，中常委请辞，应在新任中常委产生后，即11月14日当天，辞职才会生效，补选期间，中常会将照常运作。

为防止县市投开票易形成贿选绑票弊端，组发会已在马英九指示下，研议完成“分区投开票”选制变革方案，全台分成北北基宜、桃竹竹苗、中中彰投、云嘉嘉南南、高高屏、花东离岛六区投开票。

国民党秘书长詹春柏表示，每个县市有多少党代表，大家都很清楚，过去采取县市投开票模式，容易造成贿选绑票弊端，让中常委选风败坏贿声贿影，从这次中常委补选着手选制变革，对端正选风将有非常大的帮助。

至于贿选事证明确被撤销中常委资格的杨吉雄、江达隆，是否能继续参加补选？詹春柏说，因为两人未被处以停权处分，所以此次缺额补选，两人仍具有登记参选资格，但就算两人登记参选，也过不了提名资格审核委员会这一关。

同时，马英九也要求考纪会持续查办贿选，他指示，纵使经过缺额补选再次当选中常委，凡查出上次中常委选举贿选事证，仍将党纪处分。