新科中常委集体请辞 国民党内掀改革风暴

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10月11日新鲜出炉的32名国民党中常委，在接过新任党主席马英九颁发的证书后不到两周，由于中常委贿选传闻不断，从23日开始，爆发请辞潮。截至25日下午，32人中已有31人决定请辞（唯一坚持不辞职的台北县议长陈幸进，也于25日晚间同意于26日临时中常会上请辞），加上10余名候补中常委放弃递补，国民党组发会初步决定11月14日对中常委进行补选。

缘起中常委选举贿选

据台湾媒体报道，马英九出任党主席后第一次主持党内“中山会报”，考纪会主委阮刚猛在会中说明处理中常委选举贿选问题。马英九裁示，对党的改革而言，端正选风很重要，这个案子不能拖泥带水，一定要办到底。考纪会随后经过两小时讨论决定，新当选的中常委杨吉雄、江达隆，因在选举期间赠送礼物事证明确，人证物证齐全，虽然当事人否认，但考纪会一致决议，取消两人当选资格。这是马英九上任后放的第一把火。

10月23日，包括邱毅、赖素如、陈杰、张显耀、萧景田、沈庆京等6人率先宣布请职中常委。马英九当日对此表示：“乐观其成。”之后，在马英九操盘，甚至亲自致电劝退下，又有17人主动或被动接受党中央劝退，陆续请辞。当日辞职人数已达23人。

国民党建党以来首见

破天荒第一次，国民党自建党以来出现前所未有的中常委请辞潮，并将进行党史上首次中常委补选。因应这个变化，马英九决定26日晚间召开临时中常会。国民党内有人表示，虽然名为补选，“但几乎就是中常委全面改选。”

岛内媒体形容此事件是“攸关国民党权力中心大洗牌的政治运作”，在马英九幕后操盘下展现超高效率，只用了短短28小时。马英九强调，此次中常委缺额补选，绝对不是漂白，指示考纪会持续查办贿选，纵使经过缺额补选，再次当选中常委，只要查出上次选举贿选的明确事证，依然按党章处以党纪处分。

党务高层直言，如果连端正中常委选风这点小事都搞不定，继续让其纷扰国民党，进而冲击年底选举，那外界如何期待马英九会大刀阔斧，完成如党产归零、铲除派系山头等党务改革的艰巨工程。

改造国民党老店第一步

对此次中常委请辞潮，国民党内某大佬无奈地说，这根本就是派系斗争，“请辞就是挺马的表现吗？马英九是想成立马家军吧！”“不服气的人不少，难道马不怕反作用力吗？”对此，台中市市长胡志强力挺马英九，他说：“为不让贿选再度成为国民党的包袱，改选有必要。”为平息风波，国民党中央在改选期间，将发信给党代表，表达这是改革必经的痛苦。

台湾《联合报》对此发表评论指出，党不正则政不正，端正政风的第一步，就得端正党风，尤其执政党掌控台湾资源，党员若对送礼酬谢习以为常，那就没有任何事做不出来。马英九对贿选一向深恶痛绝，当年他的“法务部长”职位就是因为查贿太严而被查掉；他初任国民党主席时也曾警告党员：连一个马克杯都不能收。如今因中常委贿选罪证确凿而开铡办人，可见他未改初衷，并且想从扭转党风开始，企图扭转政风，这是他兼任党主席后正确的第一步。

然而舆论也指出，去除送礼陋习只是党务改革第一步，马英九能否在集党权、政权于一身的情况下，真正落实清廉、勤政、爱民、改革的目标，改造国民党百年老店的刻板形象，更多的挑战还在后头。