国民党今召开临时中常会 中常委下月全面改选

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东方网10月26日消息：据台湾《联合报》报道，国民党今将召开临时中常会，确认“全体中常委请辞与补选案”，国民党主席马英九昨更宣示，台当局或政党都要干净清廉、不能贿选买票，这是非常庄严的承诺，“请大家拭目以待，我们如何完成承诺”。

由于江达隆、杨吉雄宅配送礼遭党纪开铡，未来不得参加中常委补选，其余208位中央委员仍可登记参选；据组发会规划，补选预订11月14日登场，届时将改变现行各县市投开票方式，改采可防绑桩的分6区投开票，重新选出32席中常委。

报道称，中常委、台北市议员厉耿桂芳昨一早已主动致电国民党中央请辞中常委；在秘书长詹春柏、组发会主委黄昭元热线疏通后，被党内戏称最牛中常委的陈幸进也承诺“会配合党中央的决议”，确定中常会即将进行全额补选，这也将创下国民党新纪录。

马英九昨表示，国民党有辉煌历史与包袱，许多中常委愿意用辞职自清、希望扩大办理补选，看到党内同志风起云涌，出来刷新党的形象、巩固中常会尊严，让他非常感动。

马英九强调，胜选固然是目标，但不是唯一目标，也要赢得民心，绝不能让任何买票的候选人当选，否则台湾没有前途；要打造干净政治，一定会有许多阻碍及干扰，“但我们义无反顾，这条路一定要走下去！”

国民党党务高层证实，今临时中常会除确认中常委请辞案，另还有谢龙介等联署的“全面改选案”，但由于全体中常委请辞等于是“全额补选”，实际上就是全面改选。

至于党内要求中央委员全面改选，高层坦言，包括选制变革等涉及党章修订，最快明年临时会修订党章，明年全新改选的中常会，组织结构才会有重大调整。