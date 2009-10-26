金门规划"大学岛" 盼透过"小三通"招收大陆生

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东方网10月26日消息：据台湾《联合报》报道，金门技术学院昨天举办高峰论坛，规划金门县将由“战争岛”蜕变成“大学岛”，邀请成大、东海、厦门大学等两岸大学，讨论岛内大学到金门设分部或分校招收大陆学生的可能性。台“陆委会”文教处长陈会英表示，最快明年春天可开放大陆学生赴台。

陈会英表示，对开放大陆学生赴台或来金门，马英九是持赞成与支持态度，只是目前政策尚未定案，大陆学生赴金门就读前景可期。

台置“福建省政府主席”薛承泰表示，建立金门大学岛应发展重点研究所，打造知名度，如设立闽南文化与建筑研究所、侨社与近代史研究所、两岸关系、近代战史研究所、华人文化、聚落与宗族社会等研究所，聘请知名学者组研究团队，招收两岸学子提供交流平台。

去年金门高峰论坛，诗人郑愁予提出大学岛构想，昨天郑愁予发言极力促使金门成为一个零碳的无污染海岛，建立理想的大学岛。

树德科技大学两岸合作交流处长洪春祺指出，有20所大学想来金门设分校、招收大陆学生，资源如果整合就能加值，目前唯一机会是，修正离岛建设条例可开放实施，从“学分班”入手，开放大陆学生来就读，只要1%的大陆高中毕业生前来，台湾各大学就爆满了。

洪春祺表示，金门县政府已选定134公顷的土地，计划以出租方式供大学设分校，目前高雄大学、铭传大学最积极，动工兴建校舍，利用地利之便，希望透过“小三通”招收大陆学生。