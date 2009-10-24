国民党中常委补选投开票方式将有所变革

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东方网10月25日消息：因应国民党中常委请辞，国民党将举行补选。党务主管25日表示，组发会初步规划11月14日办理投开票，投开票方式也将会有所变革。

据“中央社”报道，国民党24日晚统计，现有30位选任中常委，至少已有27人请辞。

国民党25日上午传简讯通知媒体，原先未表明请辞的中常委厉耿桂芳，已致电给国民党文传会主委李建荣，她将于临时中常会上辞职，并支持全体中常委补选。另一位未表明辞职的中常委、台北县议会议长陈幸进表示，国民党的家务事应关门谈，以舆论力量逼迫辞职，是刻意抹黑所有当选人。他说，自己完全清白，坚持不主动辞中常委。

中常委李全教24日向国民党秘书长詹春柏表示，会支持临时中常会做的任何决定。

由于绝大部分中常委请辞，国民党将举办补选，根据组发会规划，中常委补选拟于11月14日举行。为了避免过去被诟病的不良选风，投开票方式也会有变革，开票采集中方式，投票时间也将缩短。

党务主管表示，相关补选规划26日将由党中央工作会报讨论，再把结论提到26日晚举行的临时中常会决定。