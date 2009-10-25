首届海峡两岸城市发展与合作高峰论坛在京举行

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东方网10月25日消息：首届海峡两岸城市发展与合作高峰论坛２５日在北京举行，来自海峡两岸的６０余位城市与环境领域的专家、学者和相关人士与会。

中国社会科学院台港澳学术委员会副主任杨扬在开幕式上致辞时说，城市化和工业化是现代化的两大标志，也是推动现代化进程的两大动力，积极稳妥地推进健康的城市化是大陆低成本实现现代化的战略选择。两岸在城市规划建设、完善投资环境、加强生态保护和环境治理等领域有着诸多彼此关心的问题，存在着极大的互补性。加强两岸学术交流与城市合作，对实现两岸和平发展、造福中华民族具有重要意义。

台湾代表团团长、台湾经济研究院院长洪德生说，２００８年国际金融危机爆发以来，在保持产经较快发展的同时，大陆还注意到了环境保护和社会人文等各方面的综合进步，这种宏观视角超越了一般的所谓复苏规划，是很正确的百年大计。同在其他方面的合作一样，两岸在城市和环境方面进行合作，没有谁输谁赢的问题，双方可以共创双赢。

开幕式结束后，在接下来的两天会议中与会代表将就两岸城市发展的问题与对策借鉴、两岸城市建设与合作、两岸城市投资环境比较、台湾海峡环境治理与保护等议题进行研讨与交流。

首届海峡两岸城市发展与合作高峰论坛由中国社会科学院城市发展与环境研究中心、台湾经济研究院共同主办。经双方协商，第二届论坛将于２０１０年９月在台北举行。