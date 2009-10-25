两岸关系研讨会开幕 聚焦两岸产业与经济合作

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东方网10月25日消息：为期两天的二00九年度两岸关系研讨会二十五日在四川成都举行，会议主题为“促进两岸产业与经济交流合作”，共有一百六十余位两岸产业界人士和专家学者与会。

研讨会由中共中央台办海峡两岸关系研究中心与台湾中华经济研究院共同举办，这是海研中心首次与台湾经济研究学术机构共同举办研讨会。会议分三个议题：一，两岸经济合作历程与机遇；二，两岸经济共同发展愿景探讨；三，构建两岸经济合作机制。

中共中央台湾工作办公室主任王毅在开幕式上表示，去年五月以来，伴随着两岸关系实现历史性转折，大陆方面加大推动两岸经济合作的力度，台湾方面也实施了有利于两岸经济关系发展的政策，双方在“九二共识”基础上推进协商，共同促成了两岸全面直接双向“三通”。两岸生产要素的流动比以往任何时候都更加便捷，经济合作的条件比以往任何时候都更加优越，互利合作的前景比以往任何时候都更为明朗。

王毅指出，去年十二月三十一日，胡锦涛总书记在纪念《告台湾同胞书》发表三十周年座谈会上的重要讲话，为我们指明了两岸经济关系发展的方向和目标。我们愿在两岸关系保持和平发展的进程中，与台湾方面加强良性互动，切实解决两岸经济往来面临的实际问题，推进两岸经济关系提升新的水平，迈入新的阶段，迎接新的未来。

王毅就此提出三点意见：一是推动两岸新型产业合作，尤其是有规划指导、有政策支持、有产学研一起参与的新型产业合作，这既要顺应大陆加快转变经济发展方式的战略，也要适合台湾产业结构转型升级的需求；既要加强两岸在产业链不同环节上的分工，也要推进在研发、营销和建立共同标准、创设民族品牌方面的合作。希望在两岸有关方面支持下，加快两岸产业生产要素的双向流动，达到共同提高、共同发展、共同开拓国际市场的目标。二是鼓励大陆企业向台湾投资，三是商签两岸经济合作框架协议。

台湾中华经济研究院特邀嘉宾黄重球在致辞中再次感谢大陆各界对台湾“莫拉克”风灾提供的积极援助。他表示，二十多年来两岸经贸关系有了很大发展，未来两岸既同时面临产业结构调整与升级压力，又面临新的合作契机。两岸在产业和经济合作方面各有优势，可以本着“先易后难、先近后远、先点后面”的原则，加大研发投入，制定共同标准，加强交流合作。本次研讨会是一个好的开端，期盼凝聚各方力量，通过深度交流，达成初步共识，扩大合作基础。未来应结合陆资赴台、产业搭桥及商签两岸经济合作框架协议，使两岸产业合作程度不断加深，范围日益扩大。

中共四川省委副书记李崇禧出席开幕式并发表致辞。开幕式由中共中央台办副主任孙亚夫与台湾中华经济研究院院长萧代基共同主持。