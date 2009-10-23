马英九：两岸处理彼此问题必须用和平方式
2009年10月25日 15:09
来源:中新网 选稿:赵菊玲
东方网10月25日消息：据“中央社”报道，金门古宁头战役和平纪念广场25日揭幕，昔日的杀戮战场今成和平广场。马英九在揭幕时感念60年前牺牲奉献的军民，同时强调，两岸处理彼此问题，必须是用和平方式。
马英九致词时指出，古宁头战役的胜利，为台湾争取长时间的和平、繁荣、发展，对于当年参战官兵和配合的民众，他要表达深深的感谢与肯定。他说，60年后回头来看，杀戮战场要变成和平广场，以和解取代对立，以和平取代战争。
马英九强调，面对和平露出曙光，两岸要以协商和解方式来面对，希望未来两岸能够发挥中华民族最大智慧，找出双方都可接受的方式处理彼此问题。不管用任可方式，必须是要和平的方式，这是和平广场揭幕最重要目的与原因。
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