团团圆圆适应台湾新居 明年可能传宗接代[图]

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赠台大熊猫“团团”和“圆圆”资料图。 中新社发 路梅 摄

东方网10月25日消息：据台湾“今日新闻”报道，大熊猫团团、圆圆来台将满一年，小两口不仅逐渐适应台湾新居，也到了成熟年龄，预计明年2月就是最佳的洞房时机。

台北市立动物园最近紧锣密鼓为团团、圆圆展开交配特训，早餐时段把食物悬挂在栖木上，让它们得撑起后腿、挺起腰杆才能进食，借此增进腿力，希望小两口明年能传宗接代。

蹬大腿、挺腰杆，就算苹果吊得再高也难不倒团团、圆圆，但这可不是在整它们，而是为了让小两口交配更有劲做的腿力特训，因为如果腿一软，团团趴在圆圆身上，要交配就难上加难。木栅动物园组长赵明杰指出，“利用攀爬或站立的训练，来训练它腿部的力量，为了是说未来在配对繁殖的时候，比较有成功的机率。”

不仅如此，体重已经113公斤的团团，体重还是不够重，得展开进补增重计划。赵明杰说，“最好是能够到达120公斤的体重最好，大概还差了7、8公斤的体重，像我们另外有从国外进口一些高纤的饼干。”

因为明年2月就是小两口洞房的最佳时机，上个月才满5岁的团团也转大人了，它像个大爷似的躺在圆圆背上，偶尔还会调情，只是看来是郎有情、姐无意。不过没关系，团团已经加紧锻炼身体，就希望到时候可以一举得子。