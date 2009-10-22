王毅就推进两岸经济关系提出三点意见[图]

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中共中央台办、国务院台办主任王毅２４日晚在四川省成都市锦江宾馆会见了前来参加２００９年度两岸关系研讨会的部分台湾嘉宾。新华社记者 江宏景 摄

东方网10月25日消息：由中共中央台办海峡两岸关系研究中心与台湾中华经济研究院共同举办的２００９年度两岸关系研讨会，２５日上午在四川成都举行。

中共中央台湾工作办公室主任王毅在开幕式上表示，去年５月以来，伴随着两岸关系实现历史性转折，大陆方面加大推动两岸经济合作的力度，台湾方面也实施了有利于两岸经济关系发展的政策，双方在“九二共识”基础上推进协商，共同促成了两岸全面直接双向“三通”。两岸生产要素的流动比以往任何时候都更加便捷，经济合作的条件比以往任何时候都更加优越，互利合作的前景比以往任何时候都更为明朗。

王毅指出，去年１２月３１日，胡锦涛总书记在纪念《告台湾同胞书》发表３０周年座谈会上的重要讲话，为我们指明了两岸经济关系发展的方向和目标。我们愿在两岸关系保持和平发展的进程中，与台湾方面加强良性互动，切实解决两岸经济往来面临的实际问题，推进两岸经济关系提升新的水平，迈入新的阶段，迎接新的未来。王毅就此提出三点意见：

一是推动两岸新型产业合作。尤其是有规划指导、有政策支持、有产学研一起参与的新型产业合作，这既要顺应大陆加快转变经济发展方式的战略，也要适合台湾产业结构转型升级的需求；既要加强两岸在产业链不同环节上的分工，也要推进在研发、营销和建立共同标准、创设民族品牌方面的合作。希望在两岸有关方面支持下，加快两岸产业生产要素的双向流动，达到共同提高、共同发展、共同开拓国际市场的目标。

二是鼓励大陆企业向台湾投资。实现双向投资是两岸经济往来的必然要求。今年６月，台湾方面终于开始允许大陆企业向台湾投资，标志着两岸投资从单向走向双向。希望台湾方面及时评估政策调整的效果，以更积极和开放的心态，逐步放宽投资领域，为陆资在台投资经营提供更为公平合理的环境，为企业管理人员在台常住与生活提供更为便利的条件。

三是商签两岸经济合作框架协议。这是为实现两岸经济关系正常化、推进两岸经济全面深入合作而作出的具有两岸特色的制度化安排。商签这一协议，既要符合两岸经济合作的需求，符合两岸贸易投资的特点，也要符合两岸关系的发展方向。目的是促进两岸经济共同发展，增进两岸同胞共同福祉，最大限度地实现优势互补，最大可能地追求互利双赢。