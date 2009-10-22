王毅建议推动两岸新型产业合作

<NOSCRIPT><A HREF="http://allyes.eastday.com/main/adfclick?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday"><IMG SRC="http://allyes.eastday.com/main/adfshow?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday" WIDTH=468 HEIGHT=60 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

东方网10月25日消息：由中共中央台办海峡两岸关系研究中心与台湾中华经济研究院共同举办的2009年度两岸关系研讨会，25日上午在四川成都举行。

中共中央台湾工作办公室主任王毅在开幕式上表示，去年5月以来，伴随着两岸关系实现历史性转折，大陆方面加大推动两岸经济合作的力度，台湾方面也实施了有利于两岸经济关系发展的政策，双方在“九二共识”基础上推进协商，共同促成了两岸全面直接双向“三通”。两岸生产要素的流动比以往任何时候都更加便捷，经济合作的条件比以往任何时候都更加优越，互利合作的前景比以往任何时候都更为明朗。

王毅指出，去年12月31日，胡锦涛总书记在纪念《告台湾同胞书》发表30周年座谈会上的重要讲话，为我们指明了两岸经济关系发展的方向和目标。我们愿在两岸关系保持和平发展的进程中，与台湾方面加强良性互动，切实解决两岸经济往来面临的实际问题，推进两岸经济关系提升新的水平，迈入新的阶段，迎接新的未来。王毅就此提出三点意见：

一是推动两岸新型产业合作。尤其是有规划指导、有政策支持、有产学研一起参与的新型产业合作，这既要顺应大陆加快转变经济发展方式的战略，也要适合台湾产业结构转型升级的需求；既要加强两岸在产业链不同环节上的分工，也要推进在研发、营销和建立共同标准、创设民族品牌方面的合作。希望在两岸有关方面支持下，加快两岸产业生产要素的双向流动，达到共同提高、共同发展、共同开拓国际市场的目标。

二是鼓励大陆企业向台湾投资。实现双向投资是两岸经济往来的必然要求。今年6月，台湾方面终于开始允许大陆企业向台湾投资，标志着两岸投资从单向走向双向。希望台湾方面及时评估政策调整的效果，以更积极和开放的心态，逐步放宽投资领域，为陆资在台投资经营提供更为公平合理的环境，为企业管理人员在台常住与生活提供更为便利的条件。

三是商签两岸经济合作框架协议。这是为实现两岸经济关系正常化、推进两岸经济全面深入合作而作出的具有两岸特色的制度化安排。商签这一协议，既要符合两岸经济合作的需求，符合两岸贸易投资的特点，也要符合两岸关系的发展方向。目的是促进两岸经济共同发展，增进两岸同胞共同福祉，最大限度地实现优势互补，最大可能地追求互利双赢。

王毅表示，我们对两岸经济合作的信心首先来自于大陆经济发展的强劲势头，也来自于两岸加强互惠合作的客观需要，更来自于两岸关系和平发展的光明前景。两岸关系和平发展旨在为两岸同胞谋福祉，为台海地区谋和平，为中华民族谋复兴，表明两岸中国人正在把命运和未来掌握在我们自己手中。这一进程必将有力促进两岸经济合作不断向前迈进。

台湾中华经济研究院特邀嘉宾、台湾经济部门负责人黄重球在致辞中再次感谢大陆各界对台湾“莫拉克”风灾提供的积极援助。他表示，20多年来两岸经贸关系有了很大发展，未来两岸既同时面临产业结构调整与升级压力，又面临新的合作契机。两岸在产业和经济合作方面各有优势，可以本着“先易后难、先近后远、先点后面”的原则，加大研发投入，制定共同标准，加强交流合作。本次研讨会是一个好的开端，期盼凝聚各方力量，通过深度交流，达成初步共识，扩大合作基础。未来应结合陆资赴台、产业搭桥及商签两岸经济合作框架协议，使两岸产业合作程度不断加深，范围日益扩大。

中共四川省委副书记李崇禧出席开幕式并发表致辞。开幕式由中共中央台办副主任孙亚夫与台湾中华经济研究院院长萧代基共同主持。

为期两天的本次研讨会主题为“促进两岸产业与经济交流合作”，共有160余位两岸产业界人士和专家学者与会。