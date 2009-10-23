马英九称将以最大诚意化解两岸仇恨

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东方网10月25日消息：据“中央社”报道，马英九25日称，古宁头战役改写现代中国历史，开启两岸60年隔海分治的历史格局。马英九指出，会以最大诚意化解两岸仇恨，让杀戮走入历史，使和平成为永恒。

25日是古宁头战役60周年，古宁头战役，又称金门战役。马英九发表感言，他指出，“面对两岸和解的曙光，我们会以最大诚意，经由交流协商，化解仇恨对立，让杀戮走入历史，使和平成为永恒”。

马英九说，“我们能告慰于那些长眠斯土弟兄的，不仅是一声感谢，而是一个把‘杀戮战场’变成‘和平广场’的坚定誓言”。

马英九指出，古宁头战役开启两岸60年隔海分治的历史格局。也让两种截然不同的意识形态与政经制度，在全球冷战的大环境及台海对峙的小环境中，各自进行划时代的大实验。