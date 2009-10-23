国民党中常委补选箭在弦上 或改变计票规则防贿选

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东方网10月25日消息：国民党中常委补选箭在弦上，到昨天为止，国民党中央统计，不愿明确表态配合请辞的中常委，已经从6人减少为2人。至今仍坚持不退的，只剩台北县议长陈幸进和台北市议员厉耿桂芳。

据台湾《联合报》报道，国民党中央积极思考中常委选制改革。文传会主委李建荣透露，有鉴于现行的“分区投票”让每一个选区票数有限，送礼者容易掌握投票状况。这次中常委补选，考虑改采“分区投票，集中开票”制，让买票者难以“验收成果”。至于是全部集中于一地，或是分北中南东四区开票，组发会还在研究。

国民党中央预计在明天工作会议通过“集中开票”的提案，并且立即提报党主席马英九明晚主持的临时中常会确认。

国民党秘书长詹春柏表示，辞职后的中常委如果想再参加补选，只需重新登记。他说，已请教台“内政部”及律师意见，政治团体不受台湾“人民团体法”的限制，中常委辞职后能否再参选同一职务，只需政党内部共识即可。

至于这批请辞中常委，如果先前涉入贿选案接受调查，能不能参加补选？詹春柏昨天表示，基于“无罪推定”原则，只要没有经考纪会调查认定贿选，仍然可以参选。

报道说，昨天改变主意的4位中常委，华真和赖调灿直接向党中央表示请辞，李全教和林沧敏也直接或间接表示，愿意配合临时中常会决议。詹春柏说，国民党会就出缺的部分进行补选，缺多少就补多少。此外，具递补资格的14人，全数都愿意放弃递补。

詹春柏表示，即将进行的中常委补选，除之前取消资格的杨吉雄、江达隆两人外，其他请辞的中常委，即使被检举请客送礼，案件仍在调查中，但在没有确定的结果前，党中央不能直接认定他们就是贿选，还是可以参选。詹春柏不愿公布还有多少中常委考纪会正在调查。

至于陈幸进及厉耿桂芳两人坚持不退，这两席是否就不用补选，两人也可以继续做下去？詹春柏表示，如果有中常委不愿意配合辞职，就要自己承受公众的批评。言下之意，如果两人真的不辞职，除诉诸舆论，也没别的方法。