国民党30名中常委请辞 马英九主持改选

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东方网10月25日消息：据香港中通社报道，由于贿选风波持续发酵，在国民党主席马英九幕后操盘、甚至亲自致电劝退之下，日前选举产生的32名中常委相继请辞，到24日下午为止，只剩下2人尚未表达辞意；加上10多位候补中常委放弃递补，国民党中常委补选已势在必行。

国民党预计在26日晚间召开临时中常会，讨论相关事宜。马英九以快刀斩乱麻的手法，希望透过全面改选中常委迅速为这家百年老店的形象止血，重振国民党清廉选风，节奏之快令外界耳目一新。但舆论指出，端正选风只是党务改革的一小步，马英九能否真正落实清廉、改革的目标，还得面临更多的挑战。

国民党第18届中常委选举原定8月举行，但因发生88水灾而延期至10月11日投票。当时党内就有人担心，如果有候选人在中秋节送礼的掩护下进行贿选，党中央将难以查察。果不其然，中常委选举风波不断。

马英九就任党主席后，20日立即开铡，让考纪会取消被指送礼的2位中常委当选人杨吉雄与江达隆的当选资格，但仍然引起不少争议，有人质疑再查下去恐怕会有一半中常委逃不掉被铡命运，年底县市长选举国民党就不用选了。

为了平息贿选风波，国民党“立委”吴育升等22日提出，中常委必须重选，才能重振国民党。“立委”邱毅更在当晚表示要请辞中常委，希望唤起马英九坚持改革的决心，从而引发了一场国民党中常委的请辞风潮。

对于全面重选中常委的呼声，马英九22日晚间召集党务主管紧急会商对策，当时以“于法无据”为由，裁示可在下周中常会内讨论处理。国民党秘书长詹春柏23日上午强调，重选前提是选务有瑕疵，但这次选务并没有瑕疵，表达反对的态度。

不过，事态发展到23日下午出现转折，国民党文传会主委李建荣转述马英九的立场表示，这次中常委选举，选务是有公正性、有合法性，但因为部份候选人请客、送礼的传闻不断，造成社会的观感不佳，使中常会的正当性在社会上逐渐受到质疑。

李建荣说，如果中常委或具递补资格者愿意以请辞自清的态度，来重建中常会的威信，同时，也使政党形象更清新，马主席的立场是“支持、鼓励、乐观其成的”。

在马英九授意下，国民党中央强势出击、党务主管主动一一联系中常委，马英九甚至亲自致电，劝说“请辞”。识时务者为俊杰，一天之内，中常委请辞人数如滚雪球般增加。

截至23日晚间8点为止，已经有22人表达辞意，另外还有11位具有递补常委资格的中央委员，也决定放弃递补资格。到了24日下午，32名中常委中，只剩下台北县议长陈幸进和台北市议员厉耿桂芳尚未决定请辞中常委。

国民党中央将在26日召开临时中常会，讨论中常委请辞后的缺额补选问题。据组发会规划，补选预计两周后举行，暂定在11月14日。

对于中常委是否应该改选，台湾“立法院长”王金平表示，他相信国民党会妥善处理这次风波，他不便表示意见。而台中市长胡志强则认为，这是很好的做法，可以避免更大的争议；他强调，国民党要向贿选宣战，痛下决心、从头做起，“选到没有贿选为止”。

为了贯彻马英九所标榜的清廉改革，台湾传媒形容，这场攸关国民党权力中心大洗牌的政治运作，在马英九幕后操盘下展现超高效率，只用了短短28小时。党务高层直言，如果连端正中常委选风这点小事都搞不定，继续放在那边纷扰，进而冲击年底选举，那外界如何期待马英九会大刀阔斧，完成如党产归零、铲除派系山头等党务改革的艰巨工程呢？

然而舆论也指出，去除送礼习只是党务改革第一步，马英九能否在集党权、政权于一身的情况下，真正落实清廉、勤政、爱民、改革的目标，改造百年老店的刻板形象，更多的挑战还在后头。