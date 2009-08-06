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陈水扁女儿代言广告漏税被罚

2009年10月25日 09:30

来源:中国新闻网 选稿:袁野

　　东方网10月25日消息：据“中央社”报道，陈水扁女儿陈幸妤、赵建铭夫妇代言脐带血广告漏报税，被台湾税务部门要求补税及罚锾。台“最高行政法院”将陈幸妤上诉驳回，陈幸妤败诉定谳，必须补税与罚锾。

　　赵建铭、陈幸妤夫妇申报综合所得税，漏报生宝脐带血广告代言费，经“调查局”北机组及“国税局”查获，要求陈幸妤补缴143万3513元，及罚锾87万6300元。

　　陈幸妤夫妇不服，提起行政诉讼。台北高等行政法院今年7月判决2人败诉，陈幸妤再上诉到“最高行政法院”。“最高行政法院”认为原判决并无不当，驳回上诉，陈幸妤败诉定谳。

专题：陈水扁家族深陷“洗钱门”