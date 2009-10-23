马英九为百岁老太唱儿歌献吻 被赞"很英俊"[图]

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马英九探视屏东102岁人瑞刘成妹，刘成妹对马英九说“你给我爱一次！”马英九亲了阿婆脸颊，还献唱儿歌“妹妹背着洋娃娃”，阿婆开心地说：“看到你我真的好福气！”（图片来源：联合报）

东方网10月25日消息：据“中央社”报道，马英九24日到屏东为猪脚节拼观光，并拜访屏东市102岁人瑞刘成妹。马英九在人瑞要求下，唱了“妹妹背着洋娃娃”，他说是“60花甲老翁，唱歌给百岁人瑞听”。

马英九24日到屏东为猪脚节加持，在参加猪脚节之前，先拜访刘成妹，赠送红包、金锁片及敬老状。马英九问刘成妹养生之道，她说，吃青菜养生，想睡就睡，家族都长寿。

马英九称赞刘成妹讲话很清楚，“了不起”，刘成妹称赞马英九“很英俊”，她请马英九唱歌，马英九唱了儿歌“妹妹背着洋娃娃”，唱完后，自我调侃说“60花甲老翁，唱歌给百岁人瑞听。”

这名百岁人瑞也不失礼数，回唱客家“采茶歌”，让现场充满欢乐气氛。

马英九随后到万峦乡猪脚街参加猪脚节，他说，屏东举办猪脚节让他的美梦成真，2年前，他到万峦时，就认为万峦有举办猪脚节的空间，灾后重建，产业很重要，猪脚美食能为屏东县带来很大的收入。

马英九表示，当局提出新台币300亿元的观光产业基金，未来希望整合台北市的牛肉面节、新竹的贡丸米粉节、彰化的肉圆节、屏东的猪脚节，强化台湾观光，推向国际。

明华园当家小生孙翠凤接受马英九邀聘，担任猪脚节的代言人。马英九笑问孙翠凤，明华园是否可以把猪脚美食编入歌仔戏里，进行置入性营销。孙翠凤表示，明华园已经在推动这项计划。

马英九也在活动中，颁奖给猪脚食神比赛的得奖者及屏东十大猪脚名店，还请12名万峦乡耆老吃猪脚面线，祝福他们过重阳节。