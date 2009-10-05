江丙坤：和平稳定是两岸愿望 没和平台湾无繁荣

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资料图：台湾海峡交流基金会董事长江丙坤。 中新社发 张勤 摄

东方网10月25日消息：台湾海基会董事长江丙坤24日晚出席“中华两岸企业发展协进会”成立大会时指出，和平稳定是两岸的共同愿望，而台湾没有和平就无繁荣，“和平与繁荣是一对切不开的连体婴”。

江丙坤应邀致词时表示，中国国民党荣誉主席连战与中共总书记胡锦涛提出历史性的两岸发展5项共同愿景后，去年520以来，两岸关系发展突飞猛进，5项共同愿景也成了国民党的政纲和政府重要的两岸政策。

早年和“中华两岸企业发展协进会”理事长张晁祥一起开拓日本市场的江丙坤说，海基会与大陆海协会举行3次会谈后，已解决了通邮、通航的问题，至于通商部份，两岸将在12月中下旬召开的“江陈会”中磋商。

江丙坤又说，除了农产品检验检疫、避免双重课税、渔业劳务合作等4项议题外，年底的会谈也可兼顾尚未讨论的能源合作、投资保障协议与智能财产权保护等项目。

江丙坤形容，两会制度化协商就像横跨两岸的铁桥，上面铺了9条高速公路(指两会达成的9项协议)，但未来两岸人员、资金与货物的畅通，重担将落在两岸企业家身上。

对于外汇储备、出口贸易总额和经济总量位列全球前3名的中国大陆，江丙坤认为，台湾在创新与市场开拓能力方面，已累积相当多的经验，现在应该结合大陆的土地与人力资源，发挥两岸经贸“2x2> 4”而不是“1+1>2”的时候。

连战在致词中则表示，两岸经贸互补性高，而涵盖中小企业的层面也最为广泛，除了政府管道和其它沟通平台外，“中华两岸企业发展协进会”可扮演更重要的协助角色，并且在过程中以此为基础，共创两岸双赢。

中华两岸企业发展协进会24日在成立大会上宣布，首任理事长由张晁祥担任。

大陆方面，北京清华大学台湾研究所所长刘震涛、国务院台湾事务办公室经济局长何世忠、大连花园口经济区党工委书记董呈发等人，获聘为该协进会的顾问。

其中，曾担任国台办经济局局长和海协会副会长的刘震涛，在书面贺词中指出，两岸关系处于和平发展的新时期，这为台资企业整合两岸资源创造了条件，他相信以中小企业合作为主的协进会，除了提升两岸企业的竞争力外，也将为两岸经济共同发展做出贡献。