吴敬琏：两岸优势互补 可打造中华品牌拳头产业

<NOSCRIPT><A HREF="http://allyes.eastday.com/main/adfclick?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday"><IMG SRC="http://allyes.eastday.com/main/adfshow?user=AllyesNetwork|china|china_banner_article&db=adeastday" WIDTH=468 HEIGHT=60 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

10月23日，著名经济学家吴敬琏出席“2009海峡两岸产业合作发展论坛（昆山）”并作专题演讲。（中国台湾网 钟宝华 摄）

东方网10月25日消息：著名经济学家吴敬琏在此间表示，面对经济危机催生的新一轮产业大改组，海峡两岸发挥彼此优势，强化互补合作，就有可能抓住机遇，在未来赢得新兴产业国际标准的话语权，打造出具有中华品牌的拳头产业。

吴敬琏是在出席“2009海峡两岸产业合作发展论坛（昆山）”并作“只有实现产业升级，才能真正走出危机——中国大陆宏观经济形势分析”的专题演讲时，作上述表示的。

如何实现现代制造业的转型升级，从而转变经济增长方式？吴敬琏认为，可以用流行提法“微笑曲线”做形象演示。制造业的价值链，就像微笑起来呈现的一条曲线，产前和产后部分附加值都很高，产中部分则相对偏低，前端主要是研发设计，后端主要是品牌营销和售后服务，因此，企业应该尽量向“微笑曲线”的两端延伸，创造价值。另外，发展服务业，特别是生产性的服务业，加快农村剩余劳动力向城市非农产业的转移，利用现代信息技术改造各个产业等，也是实现转型升级的重要途径。

“每次大的危机冲击，实际上都是市场经济产业的一次大改组，而往往冲击过后，就会有很多新兴产业冒出头来，过去100年的历史都是这样，现在也是这样。”吴敬琏说，大陆和台湾地区，有没有可能搭上这班车，创建我们中华区域的一些拳头产业呢？我认为是完全可能的。“两岸双方优劣势互补，取长补短，有可能占领高地”。

谈到两岸的优势和劣势，吴敬琏认为，大陆具有市场广大，比如ICT产业，电信用户就有10亿，劳动力优质且低价，自然资源比较丰富等的优势，这些优势些正好可以补台湾市场狭小、自然资源不足等的劣势。大陆存在着技术人才总量虽高但比重低，生产组织不精益，国际营销经验不足等的劣势，而在台湾的中国人正好具有这些方面的优势，比如说，台湾企业已经在80年代末90年代初完成一次转型升级，经验值得借鉴，技术创新能力比大陆强大，组织管理能力上乘，全球营销的经验比大陆多的多。

吴敬琏说，目前两岸制造业共同存在着制造能力很强，但缺失国际标准话语权的问题，而实际上近三十年的发展，两岸中国人在一些领域的创造发明已经接近甚至突破了世界前沿。如果能够强化优势互补，以技术研发为基础，加上大陆的资源、劳动力和市场，台湾的先进管理与国际营销经验，他认为，在21世纪的前二、三十年里，就有可能争取到某些新兴产业的国际标准话语权，从而打造出我们中华品牌的拳头产业。

吴敬琏表示，两岸应该优势互补，把双方已有成果贡献出来，组织起一场新的中华区域的产业革命，“这一目标值得我们共同努力”。